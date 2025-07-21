"Echando Raíces" - Un Banquete para el Bien

Una noche de comida nutritiva y presentación del programa
Tenemos opciones para apoyar a un niño y/o familia a través de nuestro programa "apoya a un participante".
Desde tan solo $14 al mes, puedes apoyar a un niño durante un año con una donación mensual recurrente, o una donación única de $168 por año.
Desde tan solo $67 al mes, puedes apoyar a una familia de cinco personas durante un año con una donación mensual recurrente o una donación única de $804 por año.
¡Cada pequeño gesto nos ayuda a llevar comida a quienes la necesitan!
Patrocinador de semillas - Siembra las semillas del cambio
Incluye:
-2 boletos ($120 valor)
-Logo destacado durante la presentación del programa del evento
-Agradecimiento al Patrocinador de Semillas con logo en las redes sociales de Equitable
Patrocinador de brotes - Fomenta el nuevo crecimiento
Incluye:
-4 boletos ($240 valor)
-Proporciona comida fresca y nutritiva a un niño durante 12 meses + a un niño durante 6 meses
-Logo destacado durante la presentación del programa del evento
-Agradecimiento al Patrocinador de Brotes con logo en las redes sociales de Equitable
Quedan 10
Patrocinador de la cosecha - Cultiva la abundancia
Incluye:
-6 boletos ($360 valor)
-Proporciona comida fresca y nutritiva a 4 niños durante un año
-Logo destacado durante la presentación del programa del evento
-Agradecimiento al Patrocinador de la Cosecha con logo en las redes sociales de Equitable
Quedan 7
Reunir Patrocinador - Ponga una mesa más grande
Incluye:
-8 boletos ($480 valor)
-Proporciona alimentos frescos y nutritivos a 2 familias por 12 meses + 1 familia por 6 meses
-Logo destacado durante la presentación del programa del evento
-Reconocimiento personalizado al Patrocinador Reunido con el logo en las redes sociales de Equitable
Quedan 6
Raíces Patrocinador - Cosecha para todos
Incluye:
-10 boletos ($600 valor)
-Proporciona alimentos frescos y nutritivos a 5 familias por 12 meses + 1 familia por 6 meses
-Logo destacado durante la presentación del programa del evento
-Reconocimiento personalizado al Patrocinador de Raíces con el logo en las redes sociales de Equitable
