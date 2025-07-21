"Echando Raíces" - Un Banquete para el Bien

333 Bridge St NW

Grand Rapids, MI 49504, USA

Boleto de asistente individual
$60

Una noche de comida nutritiva y presentación del programa

¡No puedo asistir pero todavía me gustaría apoyar!
Gratuito

Haga clic aquí para hacer una donación

Tenemos opciones para apoyar a un niño y/o familia a través de nuestro programa "apoya a un participante".


Desde tan solo $14 al mes, puedes apoyar a un niño durante un año con una donación mensual recurrente, o una donación única de $168 por año.


Desde tan solo $67 al mes, puedes apoyar a una familia de cinco personas durante un año con una donación mensual recurrente o una donación única de $804 por año.


¡Cada pequeño gesto nos ayuda a llevar comida a quienes la necesitan!



Patrocinador de semillas
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Patrocinador de semillas - Siembra las semillas del cambio

Incluye:

-2 boletos ($120 valor)

-Logo destacado durante la presentación del programa del evento

-Agradecimiento al Patrocinador de Semillas con logo en las redes sociales de Equitable

Patrocinador de brotes
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Patrocinador de brotes - Fomenta el nuevo crecimiento

Incluye:

-4 boletos ($240 valor)

-Proporciona comida fresca y nutritiva a un niño durante 12 meses + a un niño durante 6 meses

-Logo destacado durante la presentación del programa del evento

-Agradecimiento al Patrocinador de Brotes con logo en las redes sociales de Equitable


Patrocinador de la cosecha
$1,000

Quedan 10

Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Patrocinador de la cosecha - Cultiva la abundancia

Incluye:

-6 boletos ($360 valor)

-Proporciona comida fresca y nutritiva a 4 niños durante un año

-Logo destacado durante la presentación del programa del evento

-Agradecimiento al Patrocinador de la Cosecha con logo en las redes sociales de Equitable


Reunir Patrocinador
$2,500

Quedan 7

Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reunir Patrocinador - Ponga una mesa más grande

Incluye:

-8 boletos ($480 valor)

-Proporciona alimentos frescos y nutritivos a 2 familias por 12 meses + 1 familia por 6 meses

-Logo destacado durante la presentación del programa del evento

-Reconocimiento personalizado al Patrocinador Reunido con el logo en las redes sociales de Equitable


Raíces Patrocinador
$5,000

Quedan 6

Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Raíces Patrocinador - Cosecha para todos

Incluye:

-10 boletos ($600 valor)

-Proporciona alimentos frescos y nutritivos a 5 familias por 12 meses + 1 familia por 6 meses

-Logo destacado durante la presentación del programa del evento

-Reconocimiento personalizado al Patrocinador de Raíces con el logo en las redes sociales de Equitable


Añadir una donación para EquiTable

