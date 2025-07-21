"Echando Raíces" - Un Banquete para el Bien

Haga clic aquí para hacer una donación

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=6HUKMHVERGG2Y





Tenemos opciones para apoyar a un niño y/o familia a través de nuestro programa "apoya a un participante".





Desde tan solo $14 al mes, puedes apoyar a un niño durante un año con una donación mensual recurrente, o una donación única de $168 por año.





Desde tan solo $67 al mes, puedes apoyar a una familia de cinco personas durante un año con una donación mensual recurrente o una donación única de $804 por año.





¡Cada pequeño gesto nos ayuda a llevar comida a quienes la necesitan!







