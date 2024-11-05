Community I S Awareness

8.3 oz., 65 % algodón hilado en anillos y 35 % poliéster Capucha de dos piezas forrada en jersey Cinta de sarga teñida a juego en la parte posterior del cuello Costuras laterales Puños y dobladillo de punto acanalado 1x1 Etiqueta extraíble Eleva tu guardarropa juvenil con una pieza versátil que combina comodidad y estilo. Perfecta para eventos escolares, salidas informales o ropa de equipo, esta sudadera con capucha de forro polar es ideal para cualquier ocasión. Es fácil de personalizar: agregue su logotipo, mensaje o información utilizando nuestro estudio intuitivo. ¿Necesitas una mano? Nuestros expertos en diseño están aquí para ayudarle a hacer realidad sus ideas.

8.3 oz., 65 % algodón hilado en anillos y 35 % poliéster Capucha de dos piezas forrada en jersey Cinta de sarga teñida a juego en la parte posterior del cuello Costuras laterales Puños y dobladillo de punto acanalado 1x1 Etiqueta extraíble Eleva tu guardarropa juvenil con una pieza versátil que combina comodidad y estilo. Perfecta para eventos escolares, salidas informales o ropa de equipo, esta sudadera con capucha de forro polar es ideal para cualquier ocasión. Es fácil de personalizar: agregue su logotipo, mensaje o información utilizando nuestro estudio intuitivo. ¿Necesitas una mano? Nuestros expertos en diseño están aquí para ayudarle a hacer realidad sus ideas.

Más detalles...