RMS Noche de la Comunidad y Rifa - 2026

Acerca de este evento
Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar DOS boletos para AEW Dynamite el 27 de mayo en el Liacouras Center en Filadelfia. ¡Más de $100 de valor!
Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar CUATRO pases para tubing en Sickman's Mill. ¡$120 de valor!
Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar CUATRO pases para UrbanAir. ¡Más de $100 de valor!
Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar DOS boletos para un próximo espectáculo en el Teatro Fulton. ¡Más de $100 de valor!
Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un paquete familiar de cuatro pases para el arcade de Laserdome, ¡válido por TRES horas de juego. $100 de valor!
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