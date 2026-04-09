Reynolds Middle School PTO

Organizado por

Reynolds Middle School PTO

Acerca de este evento

RMS Noche de la Comunidad y Rifa - 2026

605 W Walnut St

Lancaster, PA 17603, USA

Rifa de Boletos: Boletos AEW Dynamite
$2

Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar DOS boletos para AEW Dynamite el 27 de mayo en el Liacouras Center en Filadelfia. ¡Más de $100 de valor!


Rifa de Boletos: Pases para Tubing en Sickman's Mill
$2

Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar CUATRO pases para tubing en Sickman's Mill. ¡$120 de valor!

Rifa de Boletos: Pases para UrbanAir
$2

Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar CUATRO pases para UrbanAir. ¡Más de $100 de valor!

Rifa de Boletos: Boletos para el Teatro Fulton
$2

Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar DOS boletos para un próximo espectáculo en el Teatro Fulton. ¡Más de $100 de valor!

Rifa de Boletos: Pases Familiares para el Arcade de Laserdome
$2

Compra un boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un paquete familiar de cuatro pases para el arcade de Laserdome, ¡válido por TRES horas de juego. $100 de valor!

Zoetropolis Movie Tickets
$2

Buy a raffle ticket for a chance to win a TWO ticket passes for a Zoetropolis movie of your choice. $30 value!

Raffle Ticket: Hammond's Pretzel Tin
$2

Buy a raffle ticket for a chance to win a tin of Hammond's handmade old fashioned pretzels. Over $60 value!

WiLd CaRd: 3 Raffle Tickets
$5

Buy 3 tickets at the discounted rate of $5. Your tickets will be randomly entered into one of our drawings!

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