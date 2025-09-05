Comunidad Desconectada Día de Juegos Familiar!

Organizado por
$5 de admisión para todos los asistentes mayores de 5 años.
Incluye acceso a todos los juegos, pintacaritas y diversión.
1 Bebida, 1 Alimento, 1 Boleta de premio (excluye el camión de helados). Todas las Boletas Adicionales se pueden comprar en la puerta si deseas una cantidad adicional de un artículo.
*Zeffy preguntará si deseas contribuir a mantener la plataforma gratuita, tienes la opción de donar dinero adicional, o puedes anular el costo adicional. Libre de decidir de cualquier manera.
$0 de admisión para todos los asistentes menores de 4 años.
Incluye acceso a todos los juegos, pintacaritas y diversión.
1 Bebida, 1 Alimento, 1 Boleta de premio. (excluye el camión de helados) Todas las Boletas Adicionales se pueden comprar en la puerta si deseas una cantidad adicional de un artículo.
