Organizado por

Acerca de este evento

Comunidad Desconectada Día de Juegos Familiar!

239 Jamestowne Blvd

Knoxville, TN 37934, USA

Años 5 y mayores
$5

$5 de admisión para todos los asistentes mayores de 5 años.

Incluye acceso a todos los juegos, pintacaritas y diversión.

1 Bebida, 1 Alimento, 1 Boleta de premio (excluye el camión de helados). Todas las Boletas Adicionales se pueden comprar en la puerta si deseas una cantidad adicional de un artículo.

*Zeffy preguntará si deseas contribuir a mantener la plataforma gratuita, tienes la opción de donar dinero adicional, o puedes anular el costo adicional. Libre de decidir de cualquier manera.

Años 4 abajo
Gratuito

$0 de admisión para todos los asistentes menores de 4 años.

Incluye acceso a todos los juegos, pintacaritas y diversión.

1 Bebida, 1 Alimento, 1 Boleta de premio. (excluye el camión de helados) Todas las Boletas Adicionales se pueden comprar en la puerta si deseas una cantidad adicional de un artículo.

*Zeffy preguntará si deseas contribuir a mantener la plataforma gratuita, tienes la opción de donar dinero adicional, o puedes anular el costo adicional. Libre de decidir de cualquier manera.

