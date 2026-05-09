Subasta de Ventaja Competitiva

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Encontrar el colegio adecuado se trata de compatibilidad. En esta sesión de Zoom de una hora, un profesional experimentado en comunicaciones y marca ayudará a su estudiante a filtrar el ruido y construir un enfoque inteligente y personalizado para la búsqueda de colegios. Consulta el certificado adjunto para ver los detalles completos de los posibles temas de discusión.

El proceso de colegio puede sentirse abrumador, pero no tiene por qué. Esta sesión le da a su estudiante un punto de partida claro y la confianza para enfrentar uno de los mayores hitos de la escuela secundaria.