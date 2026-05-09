Subasta de Ventaja Competitiva

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Entrevista Preparación o Asesoramiento de Currículum item
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Sesión de Tormenta de Ideas sobre Estrategia de Aplicación item
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Diseña un "plan de juego" de educación superior con un profesional de relaciones públicas, marketing y marca. Para la Clase de 2027, 2028, 2029 e incluso 2030.

Encontrar el colegio adecuado se trata de compatibilidad. En esta sesión de Zoom de una hora, un profesional experimentado en comunicaciones y marca ayudará a su estudiante a filtrar el ruido y construir un enfoque inteligente y personalizado para la búsqueda de colegios. Consulta el certificado adjunto para ver los detalles completos de los posibles temas de discusión.

El proceso de colegio puede sentirse abrumador, pero no tiene por qué. Esta sesión le da a su estudiante un punto de partida claro y la confianza para enfrentar uno de los mayores hitos de la escuela secundaria.

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