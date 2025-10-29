Concessions - 10/30/25 - Fall Festival

14651 Horizon Blvd

El Paso, TX 79928, USA

Espacio de Vendedor (16x16) $30.00
$6

Otorga acceso al evento con acceso a comodidades estándar y actividades permitidas.

Hamburger / Cheeseburger
$5

Hamburger or Cheeseburger.

Espacio de Camiones de Comida (A lo largo del perímetro del estacionamiento) $ 120.00
$4

Otorga entrada premium con acceso a áreas exclusivas para camiones de comida y comodidades.

Hotdog
$3

Grilled hotdog plus all the fixings.

Regular Nachos
$4

Cheese Nachos - your choice Spicy Jalapenos or Not

Chips - Assorted
$1

Your choice of Chips. Assorted flavors

Chips with Cheese
$2

Your choice of Chips with Cheese sauce.

Beverage - Water, Soda or Gatorade
$1

Coke, Sprite, Dr. Pepper, Coke Zero, Diet Coke, or Bottled Water or Assorted flavor Gatorade.

Frutiki - Assorted Flavors
$2

Frozen Fruit Bars in assorted Flavors.
Strawberry
Pistachio
Strawberry Colada

Lemon-Lime
Pecan
Mango with Chile and Lime
Mango
Coconut

Candy
$2
2025 - Purple Show Shirt - $25
$25
2024 - Show Shirt - $ 6
$6
Booster Shirts - Prior Seasons $ 15
$15
Key Chains - $ 5
$5
Horizon Band Clear Bag - $ 10
$10
Horizon Decal - $3
$3

