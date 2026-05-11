Conferencia sobre la Demencia

ABIERTO A miembros de la comunidad, profesionales de la industria y proveedores de atención médica, este boleto ofrece acceso completo a la conferencia y todas las sesiones.
ABIERTO A miembros de la comunidad, profesionales de la industria y proveedores de atención médica, este boleto ofrece acceso completo a la conferencia y todas las sesiones.
*¡OFERTA ESPECIAL* Miembros Profesionales y de la Comunidad
$250
Disponible hasta 26 jun
Cuidadores Familiares y Estudiantes
$100
Ofrecido bajo un sistema de honor para miembros de la familia que atraviesan dificultades financieras, cuidadores informales y estudiantes actuales. Refleja nuestro compromiso de hacer que la conferencia sea accesible y acogedora para aquellos afectados personalmente por la demencia o que buscan aprender más. Este boleto ofrece acceso completo a la conferencia y todas las sesiones.
Ofrecido bajo un sistema de honor para miembros de la familia que atraviesan dificultades financieras, cuidadores informales y estudiantes actuales. Refleja nuestro compromiso de hacer que la conferencia sea accesible y acogedora para aquellos afectados personalmente por la demencia o que buscan aprender más. Este boleto ofrece acceso completo a la conferencia y todas las sesiones.
* ¡OFERTA ESPECIAL* Cuidadores Familiares y Estudiantes
$75
Disponible hasta 26 jun
Añadir una donación para Friendship Adult Day Care Center
$
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