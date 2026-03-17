Vancouver Hispanic Foursquare Church

Organizado por

Vancouver Hispanic Foursquare Church

Acerca de este evento

Conferencia de Mujeres

1801 Daniels St

Vancouver, WA 98660, EE. UU.

Admisión General
$30

Conferencia de Mujeres

Jóvenes de 17 para abajo entran

Gratis.

Incluye desayuno y Lonche

Servidoras
$15

Esta entrada es solo para las servidoras tales como, las ujieres, maestras.

Admisión para Jovencitas & Niños
Gratuito

Esta entrada es Únicamente para las jóvenes menores de 17 años & para los niños

{favor de añadir como adición-niño y nombre en la pregunta de que iglesia vienes} para todos los niños y jovenes que inscribas y de esa forma poder llevar registros por separado.

Incluye Desayuno y Lonche

Admisión Equipo de área Oregón mujeres
Gratuito

Esta entrada es ÚNICAMENTE para las mujeres que forman parte del equipo de Oregón con la pastora Rosalba.

La entrada incluye Desayuno y Lonche

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