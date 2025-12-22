Mid-America District

Organizado por

Acerca de este evento

Congreso Fuego en el Altar

1557 N Park Pl

Wichita, KS 67203, EE. UU.

Admisión general
$120
Disponible hasta 30 mar

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Pre-registracion
$65

Es una pre-registracion ahorita únicamente paga $65 y lo restante $55 lo paga a la entrada, Esta Pre-registracion es transferible pero no reembolsable, puede transferirse a una persona que no esta registrada.

Perlas Preciosas/Visitantes
$65

Esta registracion especial es únicamente para,

Perlas Preciosas, Hermanas de 65 años oh mas.(Se pedirá comprobante de edad)

Visitantes Mujer que no ha sido bautizada.

