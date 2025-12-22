Congreso Fuego en el Altar

Organizado por
Acerca de este evento
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
Es una pre-registracion ahorita únicamente paga $65 y lo restante $55 lo paga a la entrada, Esta Pre-registracion es transferible pero no reembolsable, puede transferirse a una persona que no esta registrada.
Esta registracion especial es únicamente para,
Perlas Preciosas, Hermanas de 65 años oh mas.(Se pedirá comprobante de edad)
Visitantes Mujer que no ha sido bautizada.
