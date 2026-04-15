Noche de la Industria de la Construcción en Shell Ticket para Buscadores de Empleo

Llegue preparado para reunirse con empleadores en busca de talento. Traiga su currículum y cualquier credencial que desee compartir con los posibles empleadores. ¡Quédese para el partido: Houston Dynamo FC vs. San Jose Quakes!
Llegue preparado para reunirse con empleadores en busca de talento. Traiga su currículum y cualquier credencial que desee compartir con los posibles empleadores. ¡Quédese para el partido: Houston Dynamo FC vs. San Jose Quakes!
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