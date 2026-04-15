Construction Career Collaborative (C3)

Organizado por

Construction Career Collaborative (C3)

Acerca de este evento

Noche de la Industria de la Construcción en Shell Ticket para Buscadores de Empleo

2200 Texas Ave

Houston, TX 77003, USA

General Admission
Gratuito
Llegue preparado para reunirse con empleadores en busca de talento. Traiga su currículum y cualquier credencial que desee compartir con los posibles empleadores. ¡Quédese para el partido: Houston Dynamo FC vs. San Jose Quakes!
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