Construction Allies in Action

Organizado por

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Acerca de este evento

Contractor Capabilities Exchange Event (C2E2)

4131 Roger B Chaffee Memorial Blvd SE

Grand Rapids, MI 49548, USA

Asistente Contratista
Gratuito
Obtenga tiempo cara a cara con las personas que contratan. Traiga sus tarjetas de presentación y una declaración de capacidades, o envíe un correo electrónico a [email protected] si necesita ayuda para prepararse.
Mesa de Vendedores
$150
Aquí comienza la diversificación de su grupo de subcontratistas. Traiga su cronograma de proyecto y formularios de precalificación, y si es posible, dos representantes para mantener las conversaciones fluidas. ¡GRATIS para los Aliados de Construcción 2025 / Socios Comunitarios!
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