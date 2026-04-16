Contractor Capabilities Exchange Event (C2E2)

Obtenga tiempo cara a cara con las personas que contratan. Traiga sus tarjetas de presentación y una declaración de capacidades, o envíe un correo electrónico a [email protected] si necesita ayuda para prepararse.
Obtenga tiempo cara a cara con las personas que contratan. Traiga sus tarjetas de presentación y una declaración de capacidades, o envíe un correo electrónico a [email protected] si necesita ayuda para prepararse.
Mesa de Vendedores
$150
Aquí comienza la diversificación de su grupo de subcontratistas. Traiga su cronograma de proyecto y formularios de precalificación, y si es posible, dos representantes para mantener las conversaciones fluidas. ¡GRATIS para los Aliados de Construcción 2025 / Socios Comunitarios!
Aquí comienza la diversificación de su grupo de subcontratistas. Traiga su cronograma de proyecto y formularios de precalificación, y si es posible, dos representantes para mantener las conversaciones fluidas. ¡GRATIS para los Aliados de Construcción 2025 / Socios Comunitarios!
Añadir una donación para Construction Allies in Action
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!