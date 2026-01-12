<p>Cocine Bien, Coma Bien: Juegos de ollas esmaltadas + más</p>

Acerca de esta rifa
Un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)
Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10
Sorteo: 1 de abril
Ganadores serán notificados por correo electrónico
3 oportunidades de ser un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)
Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10
Sorteo: 1 de abril
Ganadores serán notificados por correo electrónico
5 oportunidades de ser un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)
Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10
Sorteo: 1 de abril
Ganadores serán notificados por correo electrónico
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!