Acerca de esta rifa

<p>Cocine Bien, Coma Bien: Juegos de ollas esmaltadas + más</p>

Billete único
$2

Un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)

Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10

Sorteo: 1 de abril

Ganadores serán notificados por correo electrónico

3 por $5
$5
Esto incluye 3 boletos

3 oportunidades de ser un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)

Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10

Sorteo: 1 de abril

Ganadores serán notificados por correo electrónico

6 por $10
$10
Esto incluye 6 boletos

5 oportunidades de ser un ganador por cada uno de los dos juegos de cocina para el hogar (1 sartén de 12" y 1 sartén de 11") O un juego de chef (1 sartén de 12" y 1 cacerola con tapa)

Boletos $2 cada uno, 3 por $5, 6 por $10

Sorteo: 1 de abril

Ganadores serán notificados por correo electrónico

