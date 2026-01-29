Copa Caribe Tienda online

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Camiseta Conmemorativa Punta Cana 2026 item
Camiseta Conmemorativa Punta Cana 2026 item
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Camiseta Conmemorativa Punta Cana 2026
$20

Camiseta diseñada por Fernanda Villar, reconocida artista de Argentina. Fernanda tiene su trabajo en exhibición en los estadios profesionales de fútbol River Plate y Estudiantes de La Plata.


Para esta camiseta, utilizó su estilo único para crear una jersey combinando los colores de BA CUP, que evocan alegría, energía positiva y diversión, con los colores del Mar Caribe, resultando en una combinación verdaderamente única.

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