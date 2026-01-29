Copa Caribe Tienda online

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Camiseta diseñada por Fernanda Villar, reconocida artista de Argentina. Fernanda tiene su trabajo en exhibición en los estadios profesionales de fútbol River Plate y Estudiantes de La Plata.
Para esta camiseta, utilizó su estilo único para crear una jersey combinando los colores de BA CUP, que evocan alegría, energía positiva y diversión, con los colores del Mar Caribe, resultando en una combinación verdaderamente única.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!