Copa Caribe Tienda online

Camiseta diseñada por Fernanda Villar, reconocida artista de Argentina. Fernanda tiene su trabajo en exhibición en los estadios profesionales de fútbol River Plate y Estudiantes de La Plata.





Para esta camiseta, utilizó su estilo único para crear una jersey combinando los colores de BA CUP, que evocan alegría, energía positiva y diversión, con los colores del Mar Caribe, resultando en una combinación verdaderamente única.