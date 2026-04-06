Corbel Crawl Superdome de César

Acerca de este evento
Por favor, seleccione esta opción si es miembro arquitecto de AIA Nueva Orleans o miembro afiliado profesional. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.
Por favor, seleccione esta opción si es miembro de NOMA, miembro asociado AIANO o estudiante de arquitectura. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.
Por favor, seleccione esta opción si no es un miembro actual de AIA Nueva Orleans. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.
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