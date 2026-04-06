The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

Organizado por

The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

Acerca de este evento

Corbel Crawl Superdome de César

1001 Poydras St

New Orleans, LA 70112, USA

Miembro arquitecto/afiliado de AIA Nueva Orleans
$45

Por favor, seleccione esta opción si es miembro arquitecto de AIA Nueva Orleans o miembro afiliado profesional. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.

Miembro NOMA, miembros asociados AIANO, estudiantes de arquitectura
$35

Por favor, seleccione esta opción si es miembro de NOMA, miembro asociado AIANO o estudiante de arquitectura. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.

No miembro de AIANO
$80

Por favor, seleccione esta opción si no es un miembro actual de AIA Nueva Orleans. El precio de su entrada incluye el recorrido por el Superdome y el almuerzo en Coppervine.

$400
$800
$1,200
$25
$55
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