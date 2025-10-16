The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

<p>Corbel Crawl - Richardson Memorial Hall and Lake/River Residences at Tulane</p>

Richardson Memorial Hall

New Orleans, LA 70118, USA

$30

Use this ticket option if you are not affiliated with AIA New Orleans but would like to attend

$20

Use this ticket option if you are an AIA New Orleans Architect Member or Professional Affiliate Member

$10

Use this ticket option if you are an AIA New Orleans Associate Member.

Paga lo que puedas

Use this ticket option if you are an active university architecture student. Your entry is free.

$1,200
Este es un boleto de grupo, incluye 9 boletos

Nine complimentary passes for the building tour.

Exclusive title sponsor recognition, including company name in event title.

Premium logo placement on the event website, promotional materials, event signage, and event program.

Featured in all press releases, newsletters, and marketing campaigns.

Extensive social media campaign highlighting the partnership.

Opportunity to provide branded merchandise for attendees.

Opportunity to address attendees at end of tour.

$800
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Seis pases de cortesía para las visitas al edificio

Colocación de logotipo en todas las promociones del evento, incluyendo:

Sitio web de AIA Nueva Orleans

Correos electrónicos y anuncios en redes sociales del evento

Programa impreso del evento

Reconocimiento en el sitio durante las visitas

$400
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

Tres pases de cortesía para las visitas al edificio

Colocación del nombre de la empresa en todas las promociones del evento, incluyendo:

Sitio web de AIA Nueva Orleans

Correos electrónicos y anuncios en redes sociales del evento

Programa impreso del evento

Reconocimiento en el sitio durante las visitas

