<p>Corbel Crawl - Richardson Memorial Hall and Lake/River Residences at Tulane</p>

Use this ticket option if you are not affiliated with AIA New Orleans but would like to attend
Use this ticket option if you are an AIA New Orleans Architect Member or Professional Affiliate Member
Use this ticket option if you are an AIA New Orleans Associate Member.
Use this ticket option if you are an active university architecture student. Your entry is free.
Nine complimentary passes for the building tour.
Exclusive title sponsor recognition, including company name in event title.
Premium logo placement on the event website, promotional materials, event signage, and event program.
Featured in all press releases, newsletters, and marketing campaigns.
Extensive social media campaign highlighting the partnership.
Opportunity to provide branded merchandise for attendees.
Opportunity to address attendees at end of tour.
Seis pases de cortesía para las visitas al edificio
Colocación de logotipo en todas las promociones del evento, incluyendo:
Sitio web de AIA Nueva Orleans
Correos electrónicos y anuncios en redes sociales del evento
Programa impreso del evento
Reconocimiento en el sitio durante las visitas
Tres pases de cortesía para las visitas al edificio
Colocación del nombre de la empresa en todas las promociones del evento, incluyendo:
Sitio web de AIA Nueva Orleans
Correos electrónicos y anuncios en redes sociales del evento
Programa impreso del evento
Reconocimiento en el sitio durante las visitas
