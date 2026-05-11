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Patrocinadores de Corbett Fall

Máquina de Palomitas de Maíz item
Máquina de Palomitas de Maíz
$300

¡Ayúdanos a patrocinar un Día de Palomitas de Maíz para nuestros estudiantes y personal de Corbett Junior High! Este divertido regalo es una forma sencilla de difundir un poco más de alegría, aprecio y espíritu Mustang en todo nuestro campus. 🍿❤️💙

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Máquina de Algodón de Azúcar y Suministros item
Máquina de Algodón de Azúcar y Suministros
$350

¡Ayúdanos a patrocinar un Día de Algodón de Azúcar para nuestros estudiantes y personal de Corbett Junior High! Este dulce regalo es una forma divertida de dibujar sonrisas, impulsar el espíritu escolar y añadir un poco más de magia Mustang al día. 🍭❤️💙

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Máquina de Raspados y Suministros item
Máquina de Raspados y Suministros
$275

¡Los raspados son una forma divertida de sorprender a nuestro campus con un dulce y frío regalo!

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Desayuno/Almuerzo de Regreso a Clases item
Desayuno/Almuerzo de Regreso a Clases
$250

¡Ayúdanos a tratar a nuestro personal con una comida para iniciar el nuevo año escolar!

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Día de Regalo al Personal el Primer Miércoles item
Día de Regalo al Personal el Primer Miércoles
$175

¡Nos gusta empezar el mes con un regalo para el personal para ayudarlos a empezar su nuevo mes con el pie derecho! Tenemos 4 meses de días de regalo para cubrir, elige tantos o pocos como desees.

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Competencia de Piedra, Papel y Tijeras item
Competencia de Piedra, Papel y Tijeras
$200

¡A nuestros mustangs les encanta esta competencia de todo el día y su patrocinio nos ayudaría a hacer todos los divertidos premios que ganarán nuestros estudiantes y personal de Mustang!

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