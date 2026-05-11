Patrocinadores de Corbett Fall

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
¡Ayúdanos a patrocinar un Día de Palomitas de Maíz para nuestros estudiantes y personal de Corbett Junior High! Este divertido regalo es una forma sencilla de difundir un poco más de alegría, aprecio y espíritu Mustang en todo nuestro campus. 🍿❤️💙
¡Ayúdanos a patrocinar un Día de Algodón de Azúcar para nuestros estudiantes y personal de Corbett Junior High! Este dulce regalo es una forma divertida de dibujar sonrisas, impulsar el espíritu escolar y añadir un poco más de magia Mustang al día. 🍭❤️💙
¡Los raspados son una forma divertida de sorprender a nuestro campus con un dulce y frío regalo!
¡Ayúdanos a tratar a nuestro personal con una comida para iniciar el nuevo año escolar!
¡Nos gusta empezar el mes con un regalo para el personal para ayudarlos a empezar su nuevo mes con el pie derecho! Tenemos 4 meses de días de regalo para cubrir, elige tantos o pocos como desees.
¡A nuestros mustangs les encanta esta competencia de todo el día y su patrocinio nos ayudaría a hacer todos los divertidos premios que ganarán nuestros estudiantes y personal de Mustang!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!