Corona 100 Picture Day

Este es el día de la foto INDIVIDUAL para nuestro equipo de lucha.

Haremos una foto de equipo en una fecha posterior; si quieres fotos individuales debes venir a este evento. Los luchadores pueden tomarse las fotos como quieran, en la pose que deseen, vistiendo lo que deseen; deben estar con el equipo.

Las fotos serán solo digitales y recibirás un enlace a tus fotos cuando estén listas.

Las fotos pueden ser utilizadas en redes sociales y/o en el anuario.

Las fotos serán tomadas por Basil Valdez y su hijo Adam (alumno). La familia Valdez donará la mitad de las ganancias a nuestro club de apoyo.