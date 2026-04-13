¡Artesanías y Quesadillas!

Acerca de este evento
¡Entrada gratuita!
Únete a nosotros en una divertida recaudación de fondos familiar en apoyo a la despensa de T1D de los Socios del Páncreas de Sky.
Aunque la entrada es gratuita, tu apoyo llega a través de la compra de tu comida en QDOBA.
👉 Simplemente utiliza el código QR al pagar (en tienda o en línea entre las 4 y las 8 PM) y una parte de tu pedido se donará para apoyar a las familias que viven con Diabetes Tipo 1.
Ven y disfruta de buena comida, conéctate con la comunidad y aprende cómo navegar con confianza al comer fuera con T1D 💜
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!