¡Artesanías y Quesadillas!

¡Entrada gratuita!

Únete a nosotros en una divertida recaudación de fondos familiar en apoyo a la despensa de T1D de los Socios del Páncreas de Sky.





Aunque la entrada es gratuita, tu apoyo llega a través de la compra de tu comida en QDOBA.

👉 Simplemente utiliza el código QR al pagar (en tienda o en línea entre las 4 y las 8 PM) y una parte de tu pedido se donará para apoyar a las familias que viven con Diabetes Tipo 1.





Ven y disfruta de buena comida, conéctate con la comunidad y aprende cómo navegar con confianza al comer fuera con T1D 💜