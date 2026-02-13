<Crawfish For A Cause>

Organizado por
Acerca de este evento
1142 E William Joel Bryan Pkwy, Bryan, TX 77803, USA
Incluye admisión, crawfish (hasta agotar existencias), música y juegos.
Admisión con descuento para estudiantes universitarios; incluye crawfish (hasta agotar existencias), música y juegos. Identificación de estudiante válida requerida al registrarse.
Incluye admisión y comida; disfruta de una tarde familiar de crawfish, música, juegos y acceso a las áreas de juego del parque.
Admisión gratuita para niños menores de 5 años. El parque y las áreas de juego estarán disponibles para que los niños disfruten.
