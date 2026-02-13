Aggie Golden Arrows Alumni Association

Aggie Golden Arrows Alumni Association

<Crawfish For A Cause>

Sue Haswell Park

1142 E William Joel Bryan Pkwy, Bryan, TX 77803, USA

General de Admisión Temprana: Boleto para Adultos
$35
Disponible hasta 26 mar

Incluye admisión, crawfish (hasta agotar existencias), música y juegos.

General de Admisión Temprana: Boleto para Estudiantes
$25
Disponible hasta 26 mar

Admisión con descuento para estudiantes universitarios; incluye crawfish (hasta agotar existencias), música y juegos. Identificación de estudiante válida requerida al registrarse.

General de Admisión Temprana: Boleto para Niños (5-12)
$10
Disponible hasta 26 mar

Incluye admisión y comida; disfruta de una tarde familiar de crawfish, música, juegos y acceso a las áreas de juego del parque.

General de Admisión Temprana: Boleto Gratis para Niños Menores de 5 Años
Gratuito

Admisión gratuita para niños menores de 5 años. El parque y las áreas de juego estarán disponibles para que los niños disfruten.

