Creative Visions Servicios Sociales Rifa de Otoño 2025

Cesta 1: Cesta de Deportes
Gorra de los Dallas Cowboys, sudadera, posavasos, gorro, manta

Gorra de los TX Rangers, sudadera, camiseta, llavero

Sudadera y posavasos de los Dallas Stars

Camiseta y taza de los Dallas Mavs

Parrilla portátil con utensilios


Cesta 2: Cesta de Otoño
Hacedor de smores con ingredientes, tableta Galaxy, manta de otoño, vela, calcetines, decoración, taza de café con cacao en polvo, taza de vino y posavasos, diario, libro para colorear con lápices

