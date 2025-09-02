Creative Visions Servicios Sociales Rifa de Otoño 2025

Organizado por
Acerca de esta rifa
1 boleto/ $2
6 boletos/ $10
Incluye:
Gorra de los Dallas Cowboys, sudadera, posavasos, gorro, manta
Gorra de los TX Rangers, sudadera, camiseta, llavero
Sudadera y posavasos de los Dallas Stars
Camiseta y taza de los Dallas Mavs
Parrilla portátil con utensilios
1 boleto/ $2
6 boletos/ $10
Incluye:
Hacedor de smores con ingredientes, tableta Galaxy, manta de otoño, vela, calcetines, decoración, taza de café con cacao en polvo, taza de vino y posavasos, diario, libro para colorear con lápices
