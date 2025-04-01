Crewe VA 2.º Evento Anual de Fuegos Artificiales y Aviación - 1 de julio

Negocios u organizaciones pueden colocar un banner en el evento, reconocimiento en material impreso y digital, reconocimiento en el evento, y un reconocimiento especial antes y después de la actuación de las bandas.
Patrocinador de papel periódico
$1,250
"Una empresa u organización puede colocar un banner en el evento y su nombre o logotipo se incluirá en el anuncio del evento en el periódico."
Radio Sponsor
$500
Business or organization will have a banner at the event and be listed on all radio advertising only.
Print and Social media marketing partner
$350
Business or organization will have a banner at the event and be included in all Newpaper and social media advertisements for the event
