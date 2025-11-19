Arts In The Burg

Organizado por

Arts In The Burg

Acerca de este evento

Crushed Glass + Resin Workshop: O’ Christmas Tree with Shannon Bennett

207 S Cedar Ave

South Pittsburg, TN 37380, USA

Boleto de precio regular
$30

Un boleto de precio regular, que proporciona a cada estudiante todo el material necesario para crear uno de los diseños mostrados.

¡Me gustaría colaborar pagando un poco más!
$45

Me encantaría pagar por mi asiento y ayudar a alguien que de otra forma no podría asistir. ¡Tu comunidad te lo agradece!!!

No puedo pagar el precio completo
$18

Si no puedes pagar el precio completo, elige esta opción. Es importante que las clases de arte y otras clases creativas sean accesibles para todos.

Añadir una donación para Arts In The Burg

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!