Pack 296

Ofrecido por

Pack 296

Acerca de esta tienda

Tienda del Cub Scout Pack 296

Maíz Amarillo para Palomitas item
Maíz Amarillo para Palomitas
$10

¡El aperitivo más saludable de América en un recipiente de aventura con cierre! Se infla tierno para ese sabor a palomitas frescas que tanto anhelas.
Peso neto 2 libras

Maíz Caramelo Clásico item
Maíz Caramelo Clásico
$10

Caramelizado a la perfección con mantequilla real y azúcar moreno para crear un sabor inolvidable, con un crujido que no podrás olvidar.
Peso neto 8 oz.

Microondas de Mantequilla (Paquete de 15) item
Microondas de Mantequilla (Paquete de 15)
$20

Aprovecha esta forma conveniente de disfrutar un sabor a palomitas recién hechas con un rico sabor a mantequilla. 0 gramos de grasas trans.
Peso neto 37.5 oz.

Microondas de Maíz Kettle (Paquete de 15) item
Microondas de Maíz Kettle (Paquete de 15)
$20

Experimenta la combinación del sabor dulce y salado del Maíz Kettle en cualquier momento. 0 gramos de grasas trans.
Peso neto 37.5 oz.

Palomitas de Queso Cheddar item
Palomitas de Queso Cheddar
$20

Hechas con auténtico queso cheddar. Cada grano de maíz recién inflado es una mezcla sabrosa de quesos que te hará regresar por más. 7 oz.

Caramelo con sal marina (Lata militar) item
Caramelo con sal marina (Lata militar)
$25

Maíz con caramelo hecho con mantequilla real, azúcar moreno y la cantidad perfecta de sal marina. La combinación crujiente, dulce y salada te dejará queriendo más.
Peso neto: 15 oz.

Turrón de cacahuate casero item
Turrón de cacahuate casero
$22

El famoso Turrón de cacahuate casero de Whitley combina cacahuetes frescos de la granja de Virginia con turrón dulce y crujiente para una combinación hecha en el cielo. 10 oz.

Cacahuetes de Virginia tostados con miel item
Cacahuetes de Virginia tostados con miel
$21

A diferencia de otros que usan sabores artificiales, los grandes cacahuetes de Virginia tostados con miel de Whitley están realmente hechos con miel real, azúcar dulce y un toque de sal. 12 oz.

Cacahuetes de Virginia con sal item
Cacahuetes de Virginia con sal
$20

¡El famoso cacahuate de Virginia "cocinado en casa"! Crujiente, fresco y distintivo.   Un bocado y entenderás por qué estos cacahuetes son nuestra selección más popular. 12 oz.

Mezcla de frutos secos de Virginia item
Mezcla de frutos secos de Virginia
$25

Repleta de nueces de anacardo grandes, cacahuetes salados extra grandes, almendras, gemas de chocolate recubiertas de caramelo y las pasas más grandes, jugosas y dulces que pudimos encontrar, nuestra mezcla de frutos secos es muy superior a todas las demás. 14 oz.

Whit's Party Mix item
Whit's Party Mix
$25

This tasty snack mix has the perfect combination of sweet and spicy.  Enjoy the flavorful blend of hot Cajun sticks, almonds, smoky habanero chili lime peanuts, honey-roasted sesame sticks, pumpkin seeds, butter toffee peanuts, toasted corn nuts, and taco sesame sticks. 10.5 oz.

Añadir una donación para Pack 296

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!