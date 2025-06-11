Culpeper Minute Men's Shop

Este programa a todo color de estilo revista es una publicación conmemorativa producida en honor al 200 aniversario de la despedida de Lafayette por Culpeper. Incluye los momentos destacados del evento, ensayos históricos, fotos y perfiles de los personajes clave, del pasado y del presente, que han hecho posible esta celebración. Precio: $10.55 Esto incluye impuestos estatales y locales de $0.55, que estamos obligados a recaudar y remitir. Los programas están disponibles para recoger en el Museo de Historia de Culpeper, Haute to Trot o Germanna Histórica, o se pueden enviar por correo con un adicional por envío de $2.50. Este programa fue apoyado en parte por una beca de la Comisión de Virginia para la Revolución Americana 250 y Humanidades de Virginia

Este programa a todo color de estilo revista es una publicación conmemorativa producida en honor al 200 aniversario de la despedida de Lafayette por Culpeper. Incluye los momentos destacados del evento, ensayos históricos, fotos y perfiles de los personajes clave, del pasado y del presente, que han hecho posible esta celebración. Precio: $10.55 Esto incluye impuestos estatales y locales de $0.55, que estamos obligados a recaudar y remitir. Los programas están disponibles para recoger en el Museo de Historia de Culpeper, Haute to Trot o Germanna Histórica, o se pueden enviar por correo con un adicional por envío de $2.50. Este programa fue apoyado en parte por una beca de la Comisión de Virginia para la Revolución Americana 250 y Humanidades de Virginia

Más detalles...