Culver PTO Membership 2025-2026

Beneficios de la Membresía de Bronce y Plata más

- Su logotipo en la parte posterior de las camisetas de la PTO que se venderán a la Comunidad de Culver Elementary

- Su logotipo a color completo se muestra en un banner durante los eventos de la PTO

- Folletos de página completa en las carpetas de llevar a casa los jueves en toda la escuela (4 semanas por año escolar) - Folletos proporcionados por la empresa

- Gráfico "Orgulloso Patrocinador de Culver" para compartir en su sitio web y/o plataformas de redes sociales