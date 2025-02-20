Culver PTO Membership 2025-2026

Ofrecido por
Renovación anual el: 30 de junio
Los miembros del personal docente y los profesores tienen membresía gratuita. Por favor, use el correo electrónico de LCISD al registrarse. *La membresía no se procesará si no se utiliza el correo electrónico de LCISD durante la transacción.
Use esta opción si es padre, tutor, abuelo, hermano, etc.
Reconocimiento único en las plataformas digitales de la PTO de Culver con una camiseta/sudadera
Beneficios completos de la Membresía de Bronce más,
- Su logotipo a color completo se muestra durante los eventos organizados por la PTO.
- Folleto de media página en las carpetas de los estudiantes los jueves en toda la escuela (2 semanas por año escolar) - folleto proporcionado por su negocio
Beneficios de la Membresía de Bronce y Plata más
- Su logotipo en la parte posterior de las camisetas de la PTO que se venderán a la Comunidad de Culver Elementary
- Su logotipo a color completo se muestra en un banner durante los eventos de la PTO
- Folletos de página completa en las carpetas de llevar a casa los jueves en toda la escuela (4 semanas por año escolar) - Folletos proporcionados por la empresa
- Gráfico "Orgulloso Patrocinador de Culver" para compartir en su sitio web y/o plataformas de redes sociales
Beneficios de la Membresía Bronce, Plata y Oro más
- Placa de Orgulloso Patrocinador Cheetah para tu oficina
- Exhibición de logo en el anuario anual (Fecha límite para participar en enero)
- Folletos de página completa en las carpetas de casa del jueves para toda la escuela (Una vez al mes por año escolar) - Folletos proporcionados por la empresa
