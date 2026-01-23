Cumberland County Democratic Party

Cumberland County Democratic Party

<p>Memberships del Partido Demócrata del Condado de Cumberland 2026</p>

Miembro Estudiante/Juvenil
$10

Válido hasta 21 de febrero de 2027

Para estudiantes de secundaria, universitarios y adultos jóvenes.

  • Acceso a Reuniones y Capacitaciones
  • Oportunidades de Voluntariado
  • Caucus de Jóvenes
  • Canalización de Liderazgo
Miembro de la Comunidad
$30

Válido hasta 21 de febrero de 2027

Diseñado para nuestras familias trabajadoras que desean participar, pero tienen recursos financieros limitados.

  • Comunicaciones y Actualizaciones del Partido
  • Capacidad para servir en comités
  • Acceso a eventos locales
Miembro Sostenible
$75

Válido hasta 21 de febrero de 2027

Partidarios confiables de base -

  • Todos los Beneficios del Nivel Comunitario
  • Reconocimiento en Materiales del Partido
  • Registro prioritario para eventos
  • Invitación a sesiones estratégicas y/o de Escucha
Miembro Defensor
$150

Válido hasta 21 de febrero de 2027

Líderes comunitarios, líderes religiosos, activistas

  • Todos los Beneficios de Defensor
  • Reuniones especiales con el liderazgo del partido o candidatos
  • Reconocimiento en eventos
  • Entradas gratuitas o con descuento para eventos de recaudación de fondos


Círculo del Legado
$500

Válido hasta 21 de febrero de 2027

Donantes que desean impacto y visibilidad

  • Todos los Beneficios de otros niveles
  • Asientos VIP en eventos importantes
  • Recepción anual de liderazgo
  • Reconocimiento público
  • Oportunidad de patrocinar membresías de jóvenes o de bajos ingresos
