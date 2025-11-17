<p>Subasta de Experiencia del Personal de Cumberland Road</p>

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Acerca de este evento
Puja inicial
¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser el director de una escuela? Para esta experiencia especial, pasarás una gran parte del día escolar con la Sra. Westerfield y verás cómo es liderar CRE! ¡El Director por un Día visitará aulas, ayudará a otros estudiantes, supervisará el almuerzo en la cafetería y ayudará a mantener CRE un lugar seguro y feliz para aprender y crecer. ¡Lo mejor de todo es que podrás ordenar el almuerzo con la Sra. Westerfield de un restaurante de tu elección... incluido el postre!
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¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser el subdirector de una escuela? Para esta experiencia especial, pasarás una gran parte del día escolar con la Sra. Doran y verás cómo es liderar CRE! ¡El Subdirector por un Día visitará aulas, ayudará a otros estudiantes, supervisará el almuerzo en la cafetería y ayudará a mantener CRE un lugar seguro y feliz para aprender y crecer. ¡Lo mejor de todo es que podrás ordenar el almuerzo con la Sra. Doran de un restaurante de tu elección... incluido el postre!
Puja inicial
¡Tú y tres amigos están invitados a una súper fiesta de té elegante en la oficina de la Sra. Westerfield! ¡Disfruta de té o limonada, deliciosos bocadillos y un entorno divertido con manteles, flores y tazas de té bonitas. ¡Vístete, siéntete elegante y ten un tiempo de té-rífico!
Puja inicial
¡Comienza tu día como campeones!
El estudiante ganador y hasta 5 amigos están invitados a un desayuno especial con temática deportiva en la oficina de la Subdirectora. Disfruta de deliciosas delicias para el desayuno y un montón de vibras de campeón mientras te diviertes con amigos y te sientes como VIP. ¡Es una forma ganadora de empezar el día escolar!
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¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser el consejero escolar de una escuela? Para esta experiencia, pasarás bloques de tiempo con la Sra. Loughman durante todo el día escolar. ¡El Consejero Escolar por un Día visitará aulas, ayudará a otros estudiantes, supervisará el almuerzo en la cafetería y ayudará a mantener CRE un lugar seguro y feliz para aprender y crecer! ¡También podrás ordenar el almuerzo con la Sra. Loughman de un restaurante de tu elección... incluido el postre!
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¿Quién necesita terapia cuando tienes cerámica?!
¡Puja por una experiencia única con la Sra. Loughman, nuestra consejera escolar, en U Pintura de cerámica! Esta salida creativa incluye risas, conversación y la oportunidad de pintar tu propia obra maestra en un entorno relajado y divertido. ¡Es cuidado personal, creatividad y tiempo de consejería, todo en una experiencia inolvidable. ¡No se necesita cita de consejería!
Se requiere dejar y recoger a adultos
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¡El estudiante ganador y un amigo cada uno podrán construir y llevar a casa su propio set de LEGO! La Sra. Farr trabajará con la familia ganadora para elegir los sets y programar una sesión de construcción después de clases. ¡No te pierdas esta experiencia creativa y emocionante! También se proporcionarán galletas y bebidas
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Únete a la Sra. Beatty y al equipo de Kindergarten en un paseo a Graters para disfrutar de un delicioso helado y tiempo de calidad. ¡Los estudiantes podrán seleccionar a un amigo para unirse a ellos en nuestra aventura de helado!
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Únete a la Sra. Gamble y al equipo de Kindergarten en un paseo a Graters para disfrutar de un delicioso helado y tiempo de calidad. ¡Los estudiantes podrán seleccionar a un amigo para unirse a ellos en nuestra aventura de helado!
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Únete a la Sra. Kaner y al equipo de Kindergarten en un paseo a Graters para disfrutar de un delicioso helado y tiempo de calidad. ¡Los estudiantes podrán seleccionar a un amigo para unirse a ellos en nuestra aventura de helado!
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Únete a la Sra. Owens y al equipo de Kindergarten en un paseo a Graters para disfrutar de un delicioso helado y tiempo de calidad. ¡Los estudiantes podrán seleccionar a un amigo para que los acompañe en nuestra aventura con helado!
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El estudiante ganador y un amigo están invitados a un Día de Juegos con la Sra. Auble y los maestros de primer grado después de clases. Disfruten de un delicioso bocadillo y una hora llena de juegos divertidos, risas y competencias amigables. ¡Únete a nosotros el martes 24 de febrero desde la salida hasta las 3:15 para una tarde lúdica que no querrás perderte!
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El estudiante ganador y un amigo están invitados a un Día de Juegos con la Sra. Haines y los maestros de primer grado después de clases. Disfruten de un delicioso bocadillo y una hora llena de juegos divertidos, risas y competencias amigables. ¡Únete a nosotros el martes 24 de febrero desde la salida hasta las 3:15 para una tarde lúdica que no querrás perderte!
Puja inicial
El estudiante ganador y un amigo están invitados a un Día de Juegos con la Sra. Malfitano y los maestros de primer grado después de clases. Disfruten de un delicioso bocadillo y una hora llena de juegos divertidos, risas y competencias amigables. ¡Únete a nosotros el martes 24 de febrero desde la salida hasta las 3:15 para una tarde lúdica que no querrás perderte!
Puja inicial
El estudiante ganador y un amigo están invitados a un Día de Juegos con el Sr. Niswander y los maestros de primer grado después de clases. Disfruten de un delicioso bocadillo y una hora llena de juegos divertidos, risas y competencias amigables. ¡Únete a nosotros el martes 24 de febrero desde la salida hasta las 3:15 para una tarde lúdica que no querrás perderte!
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Students will enjoy a fun, creative after-school experience building their own mini terrarium while enjoying cookies with Mrs. Cook and the second grade teachers! Participants will learn the basics of creating a simple plant habitat and take home their finished terrarium. The winning student may invite one friend to join.
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Students will enjoy a fun, creative after-school experience building their own mini terrarium while enjoying cookies with Mrs. Davison and the second grade teachers! Participants will learn the basics of creating a simple plant habitat and take home their finished terrarium. The winning student may invite one friend to join.
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Students will enjoy a fun, creative after-school experience building their own mini terrarium while enjoying cookies with Mrs. Irons and the second grade teachers! Participants will learn the basics of creating a simple plant habitat and take home their finished terrarium. The winning student may invite one friend to join.
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Students will enjoy a fun, creative after-school experience building their own mini terrarium while enjoying cookies with Ms. Koch and the second grade teachers! Participants will learn the basics of creating a simple plant habitat and take home their finished terrarium. The winning student may invite one friend to join.
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Students will enjoy a fun, creative after-school experience building their own mini terrarium while enjoying cookies with Ms. Wilder and the second grade teachers! Participants will learn the basics of creating a simple plant habitat and take home their finished terrarium. The winning student may invite one friend to join.
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