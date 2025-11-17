<p>Subasta de Experiencia del Personal de Cumberland Road</p>

¿Quién necesita terapia cuando tienes cerámica?!

¡Puja por una experiencia única con la Sra. Loughman, nuestra consejera escolar, en U Pintura de cerámica! Esta salida creativa incluye risas, conversación y la oportunidad de pintar tu propia obra maestra en un entorno relajado y divertido. ¡Es cuidado personal, creatividad y tiempo de consejería, todo en una experiencia inolvidable. ¡No se necesita cita de consejería!

Se requiere dejar y recoger a adultos