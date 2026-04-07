Cunniff School Parent Teacher Organization

Organizado por

Cunniff School Parent Teacher Organization

Acerca de este evento

5th Grade Car Wash

Cunniff Elementary

246 Warren St, Watertown, MA 02472

Lavado de un solo vehículo
$10

Este pase cubre solo a tu hogar inmediato (padres/tutores/cuidadores y tus propios hijos). Es la manera perfecta de involucrar a toda la casa y todos en tu familia reciben su propio cartón de bingo para jugar!


Por favor nota: Esta tarifa es para uso en un solo hogar. Para parientes o amigos que visiten de otros hogares, por favor compra boletos individuales para Adultos o Niños.


Donación sugerida es $30.

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