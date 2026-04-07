5th Grade Car Wash

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Acerca de este evento
246 Warren St, Watertown, MA 02472
Este pase cubre solo a tu hogar inmediato (padres/tutores/cuidadores y tus propios hijos). Es la manera perfecta de involucrar a toda la casa y todos en tu familia reciben su propio cartón de bingo para jugar!
Por favor nota: Esta tarifa es para uso en un solo hogar. Para parientes o amigos que visiten de otros hogares, por favor compra boletos individuales para Adultos o Niños.
Donación sugerida es $30.
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