CVMA® FL 20, 19.º SkullyFest

Lake Wales, FL 33853, USA
Regístrese aquí para ayudarnos a planificar el número de asistentes. No hay costo para asistir a SkullyFest. Si desea preordenar una camiseta, hágalo ahora. La fecha límite es el 11 de enero. Un número reducido de camisetas PODRÍA estar disponible en el lugar del evento.
Anfitrión: Combat Veterans Motorcycle Association®, FL 20
Fecha: Sábado, 17 de enero de 2026
Hora: 11:00 AM – 4:00 PM
Ubicación: VFW Post 2420, 200 W. Central Ave, Lake Wales, FL 33853
*Evento sancionado por CVMA® con actividades grupales memorables y divertidas para veteranos, familias y seguidores.
Encuentro:
Viernes, 17 de enero
Siggy's - Un Bar Americano
1153 Malabar Rd # 1, Palm Bay, FL
Hotel anfitrión:
Hampton Inn Melbourne
$169 por noche (16/1 -18/1)
debe reservar antes del 5 de enero
Camiseta opcional adicional. Elija el corte, estilo, color y talla durante el pago.
SM–XL solamente en este artículo.
Todas las selecciones de camisetas son definitivas después del pago (no hay cambios).
La venta de camisetas cierra el 11 de enero
Camiseta opcional adicional (tallas Honda). Elija el corte, estilo, color y talla durante el pago.
2XL–3XL solamente en este artículo.
Todas las selecciones de camisetas son definitivas después del pago (no hay cambios).
La venta de camisetas cierra el:
Camiseta opcional adicional (tallas Harley). Elija el corte, estilo, color y talla durante el pago.
4XL–6XL solamente en este artículo.
Todas las selecciones de camisetas son definitivas después del pago (no hay cambios).
La venta de camisetas cierra el 11 de enero
