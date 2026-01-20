Ch8sing Waterfalls - Embr8ce The Ch8se, Corp

Organizado por

Ch8sing Waterfalls - Embr8ce The Ch8se, Corp

Acerca de este evento

CW Takes Portland

Portland

OR, USA

Depósito
$50

Su depósito de $75, no reembolsable, acaba de asegurar su asistencia.


Ahora tiene un saldo de $75 que debe regresar aquí para pagar en su totalidad. El saldo es debido y pagadero en o antes del 11 de noviembre de 2025.

2nd Payment
$50

You now have a $50 balance that you must return here to pay in full. The balance is due and payable on or before May 18, 2026.

Pago Final
$50

¡Eso es todo! ¡Ya estás listo para unirte a la diversión. Mantén un ojo en tus mensajes de texto y correos electrónicos para obtener más información.

Final Payment (after $75 deposit)
$75

That's It! You're all set & ready to join the fun. Keep an eye on your texts and emails for more information.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!