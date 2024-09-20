Boletos para el SignPals Fest

Un asiento reservado en la Gala 50% del valor no deducible del boleto del festival Obtención de un Pase Solar y Lunar de dos días Catering, cena y refrigerios Kit exclusivo VIP de SignPals - Admisión al festival y gala Un asiento en la Gala
Boleto: [Regular] Pase Solar (Sabado)
$55
Admisión al Festival del Sábado (Presentaciones, Talleres y Juegos) 50% del valor no deducible del boleto del festival Refrigerios de catering Kit exclusivo de SignPals Acceso a networking Descuento opcional del 10% en el boleto para el segundo día del festival
Boleto: [Regular] Pase Solar (Domingo)
$55
Admisión al Festival del Domingo (Presentaciones, Talleres y Juegos) 50% del valor no deducible del boleto del festival Refrigerios de catering Kit exclusivo de SignPals Acceso a networking Descuento opcional del 10% en el boleto para el segundo día del festival
Boleto: [Regular] Pase Solar Doble
$99
Admisión al Festival de Dos Días (Presentaciones, Talleres y Juegos) Refrigerios de catering Kit exclusivo de SignPals Acceso a networking Bonificación: Boleto con descuento del 10% para el festival de dos días
Boleto: [Regular] Pase Lunar
$45
Entrada por la Alfombra Roja y Entretenimiento en Vivo Acceso al Photo Booth Admisión a la Gala (DJ y Presentaciones Artísticas) Cena y refrigerios Elegibilidad para cualquier subasta
