Balón de fútbol Impact City FC Charleston

Hora de cóctel, subasta silenciosa, música en vivo, juegos en el césped, cena
Mesa de 6 + Mesa de Regalo
$700
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
$900 Mesa de Seis + Mesa de Regalo
Experiencia gastronómica en la sala de patrocinio
$1,750
Sala de patrocinio experiencia gastronómica privada para un grupo de 10 personas
Patrocinio de Oro
$5,000
Su patrocinio en SoccerBall permite a Impact City FC continuar con nuestra misión de ver a los jugadores de hoy convertirse en los líderes del mañana que sirvan a su ciudad y cambien el mundo.
Patrocinio Plata
$3,000
Su patrocinio en SoccerBall permite a Impact City FC continuar con nuestra misión de ver a los jugadores de hoy convertirse en los líderes del mañana que sirvan a su ciudad y cambien el mundo.
Patrocinio Bronce
$2,500
Su patrocinio en SoccerBall permite a Impact City FC continuar con nuestra misión de ver a los jugadores de hoy convertirse en los líderes del mañana que sirvan a su ciudad y cambien el mundo.
Technical Staff Sponsor: Mobile Bidding App
$2,000
Bright shirts are worn throughout the event with the company logo | Logo on Event Banner | Logo on Mobile Bidding Platform | Presented on sponsor loop video during social hour and dinner
Crossbar Challenge Sponsor (2 available)
$1,000
Banner at Bar | Logo on mobile bidding platform | Presented on Sponsor Loop
Water Break Sponsor: Wine/Whiskey/Coffee Pull Sponsor
$500
Table sign at pull station | Logo on mobile bidding | Presented on sponsor loop
Rock Paper Scissors 50/50 Pull Sponsor
$500
Mentioned during intermission game by emcee | Logo on mobile bidding | Presented on sponsor loop
Party Favor Box Sponsor (1 side, 8 available)
$500
Logo on Party Favor Treat Boxes (1 Side per sponsorship)
Golden Goal Sponsor
$250
Mentioned during dessert / Logo on mobile bidding / Presented on sponsor loop
Partial View ticket!
$50
Enjoy all the perks of a full-price ticket at a reduced price! Experience the full culinary delight and join in on the auction, all from a cozy spot with partial views. Perfect for those looking for a great night at a better deal. LIMITED SPACES.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!