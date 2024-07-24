Comunidad Merkaba Inc

Organizado por

Comunidad Merkaba Inc

Acerca de este evento

Festival de Musica Católica

4550 W Davis St

Dallas, TX 75211, USA

Boleto de Entrada
$40
Seleccione el numero de boletos. En la siguiente pagina seleccione la flecha para escoger la opción 'otros' y escriba el numero '0' dolares para omitir la contribución. Se cobrará 40 dolares solamente por cada boleto.

