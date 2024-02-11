ES
Ballet Taos Inc
New Mexico Dance Collaborative 2024
1037 Cll Del Sol
Taos, NM 87571, USA
Beginner Level – New Mexico Dance Collaborative
$100
Approximate Ages 7 – 9 yrs.
Approximate Ages 7 – 9 yrs.
seeMoreDetailsMobile
add
Intermediate Level - New Mexico Dance Collaborative
$150
Approximate Ages 10 – 14 yrs.
Approximate Ages 10 – 14 yrs.
seeMoreDetailsMobile
add
Advanced Level - New Mexico Dance Collaborative
$200
Approximate Ages 15 – 18.
Approximate Ages 15 – 18.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout