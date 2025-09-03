Prepárate para un día completo de acción de fútbol en el Dade vs Broward Showcase, orgullosamente patrocinado por adidas. Tu entrada te da acceso a todos los juegos en el horario, que incluyen:

Juego de Estrellas de 11U

Juego de Estrellas de 12U

Juego de Estrellas de 8vo Grado

Juego de Estrellas de Fútbol de Bandera Femenil

Juego de Estrellas de Seniors

Además de la acción en el campo, los fans pueden disfrutar de camiones de comida, música y un ambiente familiar lleno de diversión durante todo el día. Una entrada te da acceso a todo.