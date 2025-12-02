Dade vs Broward Showcase (COMBO)

Prepárate para un día completo de acción de fútbol en el Dade vs Broward Showcase, orgullosamente patrocinado por adidas. Tu entrada te da acceso a todos los juegos en el horario, que incluyen:
- Juego de Estrellas de 11U
- Juego de Estrellas de 12U
- Juego de Estrellas de 8vo Grado
- Juego de Estrellas de Fútbol de Bandera Femenil
- Juego de Estrellas de Seniors
Además de la acción en el campo, los fans pueden disfrutar de camiones de comida, música y un ambiente familiar lleno de diversión durante todo el día. Una entrada te da acceso a todo.
