Dade vs Broward Showcase (GIVEAWAY)

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Acerca de este evento
FL 33147, USA
Prepárate para un día completo de acción de fútbol en el Dade vs Broward Showcase, orgullosamente patrocinado por adidas. Tu entrada te da acceso a todos los juegos en el horario, que incluyen:
Además de la acción en el campo, los fans pueden disfrutar de camiones de comida, música y un ambiente familiar lleno de diversión durante todo el día. Una entrada te da acceso a todo.
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