Storefront de la Organización de Paquetes de Gatos de Dallastown

¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!





Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.





Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.