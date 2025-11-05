Storefront de la Organización de Paquetes de Gatos de Dallastown

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!
Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!
Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!
Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!
Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra “Esta camiseta alimenta a los niños” camiseta!
Esta camiseta ridículamente suave de Bella + Canvas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en la parte delantera y un mensaje poderoso en la parte trasera, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente a ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre los fines de semana o durante las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir futuros.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a niños”!
Esta camiseta Bella + Canvas, increíblemente suave, presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente para ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre durante los fines de semana o las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y impulsar el futuro.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a niños”!
Esta camiseta Bella + Canvas, increíblemente suave, presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente para ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre durante los fines de semana o las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y impulsar el futuro.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a niños”!
Esta camiseta Bella + Canvas, increíblemente suave, presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente para ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre durante los fines de semana o las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y impulsar el futuro.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a niños”!
Esta camiseta Bella + Canvas, increíblemente suave, presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente para ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre durante los fines de semana o las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y impulsar el futuro.
¡Muestra tu orgullo de Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a niños”!
Esta camiseta Bella + Canvas, increíblemente suave, presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todos los ingresos van directamente para ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre durante los fines de semana o las vacaciones escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y impulsar el futuro.
¡Muestra tu orgullo por Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a los niños”!
Esta camiseta ridiculousmente suave de Bella + Canvas presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todas las ganancias van directamente hacia ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre en los fines de semana o recesos escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir el futuro.
¡Muestra tu orgullo por Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a los niños”!
Esta camiseta ridiculousmente suave de Bella + Canvas presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todas las ganancias van directamente hacia ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre en los fines de semana o recesos escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir el futuro.
¡Muestra tu orgullo por Dallastown y apoya una gran causa con nuestra camiseta “Esta camiseta alimenta a los niños”!
Esta camiseta ridiculousmente suave de Bella + Canvas presenta el logo de Dallastown Cat Packs en el frente y un mensaje poderoso en la parte posterior, porque cada camiseta realmente marca la diferencia. Todas las ganancias van directamente hacia ayudarnos a asegurar que ningún estudiante de Dallastown pase hambre en los fines de semana o recesos escolares.
Es cómodo, significativo y una forma perfecta de mostrar tu apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños y nutrir el futuro.
Lleva tu orgullo por Dallastown y apoya una buena causa con nuestra bolsa de mano “Esta bolsa alimenta a los niños”.
Esta duradera bolsa de algodón estilo lino presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs en un lado y “Esta bolsa alimenta a los niños” en el otro lado, ambos en negrita. Azul. ¡Cada bolso realmente hace la diferencia! Todas las ganancias nos ayudan a proporcionar comidas de fin de semana y durante el recreo para los estudiantes de nuestro distrito.
Es práctico, significativo, es un gran regalo y es una manera fantástica de mostrar su apoyo a nuestra misión de Alimentar a los niños e impulsar el futuro.
Detalles del producto
• 6 oz. 100 % algodón
• 40,6 cm de ancho x 35,5 cm de alto x 18,8 cm de profundidad
• Asas de 66 cm
• Ligero y espacioso para uso diario
¡Muestra tu orgullo por Dallastown y apoya una gran causa con nuestra calcomanía con el logotipo de Cat Packs!
Esta calcomanía blanca brillante de 3 pulgadas presenta el logotipo de Dallastown Cat Packs y es perfecta para personalizar tu computadora portátil, cuaderno, portabotellas, agenda o cualquier superficie lisa interior. Cada calcomanía nos ayuda a seguir brindando comidas de fin de semana y durante el recreo a los estudiantes de nuestro distrito.
Es simple, significativo y una excelente manera de mostrar su apoyo a nuestra misión deAlimentar a los niños e impulsar el futuro.
Detalles del producto
• 3" blanco brillante Pegatina
• Logotipo vibrante de Cat Packs
• Ideal para computadoras portátiles, carpetas, cuadernos y otras superficies interiores
Lo que proporciona su donación
• Comidas de fin de semana para un estudiante para mes
• Apoyo confiable durante los fines de semana y recesos escolares
• Impacto inmediato para las familias necesitadas
Una donación de $125 le da a un estudiante de Cat Packs las comidas que necesita durante la mitad del año escolar. Su generosidad nos ayuda a cerrar las brechas alimentarias y garantiza que los estudiantes se mantengan nutridos y listos para aprender.
Lo que proporciona su donación
• Comidas de fin de semana para un estudiante durante 4 a 5 meses
• Apoyo constante durante el otoño o la primavera
• Una inversión significativa en el bienestar diario de un niño
Una donación de $250 sustenta a un estudiante de Cat Packs durante todo el año escolar, brindándole comidas de fin de semana de septiembre a junio. Su generosidad nos ayuda a asegurar que ningún estudiante pase hambre durante el cierre escolar.
Qué aporta su donación
• Comidas de fin de semana para un estudiante durante todo el año
• Apoyo esencial durante todo el año escolar
• Una manera poderosa de cambiar la vida de un niño
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!