"Dan The Man" -> "Dan El Hombre"

Jesús es Rey
$29.99

Use tu fe con orgullo con nuestro Suéter Jesús es Rey. Hecho para la comodidad y uso diario, esta pieza es un recordatorio de que Cristo reina sobre todo.

Fe sobre el miedo - úsalo, vívelo.
$29.99

Suéter Fe Sobre Miedo
Un recordatorio audaz para confiar en Dios en cada temporada. Suave, cómodo y diseñado para el uso diario. Cada compra apoya a Elohim Music Inc.

El Amor Siempre es la Respuesta Suéter
$29.99

El Amor Siempre es la Respuesta Suéter
Un recordatorio simple del mayor mandamiento de Dios: amor. Suave, cálido y diseñado para el uso diario. Cada compra apoya a Elohim Music Inc.

Alaba al Señor Suéter
$31.99

Levanta su nombre con nuestro Alaba al Señor Suéter. El frente presenta un mensaje de fe simple, y la parte trasera muestra un diseño de cruz poderoso. Hecho para la comodidad y uso diario.

Confía en el Proceso, No en el Resultado Suéter
$29.99

Mantente motivado con nuestro Confía en el Proceso, No en el Resultado Suéter. Este diseño inspira paciencia, fe y confianza en el tiempo de Dios. Suave, cálido e ideal para uso diario.

Not Today Satan – Christian Tee
$17.99

Bold, uplifting, and full of faith! This shirt is a reminder to stand firm every day. All proceeds from this fundraiser support Elohim Music Inc., helping us provide music education, donate instruments, and strengthen our community programs.

JESUS: The Way, The Truth, The Life Tee
$16.99

A clean and powerful design that points all glory back to Jesus. Wear your faith proudly while supporting our mission to empower families, students, and churches through music and ministry.


Walk By Faith, Not By Sight Crewneck Sweater
$26.99
Rooted in Christ T-Shirt
$18.99

A beautiful reminder to stay grounded in the Word. This design features a cross and roots symbolizing spiritual strength. Every shirt supports our nonprofit programs and helps us expand into more communities.


