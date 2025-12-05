"Dan The Man" -> "Dan El Hombre"

Organizado por
Use tu fe con orgullo con nuestro Suéter Jesús es Rey. Hecho para la comodidad y uso diario, esta pieza es un recordatorio de que Cristo reina sobre todo.
Suéter Fe Sobre Miedo
Un recordatorio audaz para confiar en Dios en cada temporada. Suave, cómodo y diseñado para el uso diario. Cada compra apoya a Elohim Music Inc.
El Amor Siempre es la Respuesta Suéter
Un recordatorio simple del mayor mandamiento de Dios: amor. Suave, cálido y diseñado para el uso diario. Cada compra apoya a Elohim Music Inc.
Levanta su nombre con nuestro Alaba al Señor Suéter. El frente presenta un mensaje de fe simple, y la parte trasera muestra un diseño de cruz poderoso. Hecho para la comodidad y uso diario.
Mantente motivado con nuestro Confía en el Proceso, No en el Resultado Suéter. Este diseño inspira paciencia, fe y confianza en el tiempo de Dios. Suave, cálido e ideal para uso diario.
Bold, uplifting, and full of faith! This shirt is a reminder to stand firm every day. All proceeds from this fundraiser support Elohim Music Inc., helping us provide music education, donate instruments, and strengthen our community programs.
A clean and powerful design that points all glory back to Jesus. Wear your faith proudly while supporting our mission to empower families, students, and churches through music and ministry.
A beautiful reminder to stay grounded in the Word. This design features a cross and roots symbolizing spiritual strength. Every shirt supports our nonprofit programs and helps us expand into more communities.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!