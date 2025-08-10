DC Bilingal PCS PTA Afiliación

Las cuotas de membresía y las donaciones al fondo general cubren las operaciones y actividades de la PTA y las oportunidades no planificadas para que apoyemos a la comunidad escolar. Las cuotas corresponden al año escolar 2025-2026 y no se renovarán automáticamente el próximo año escolar.
Cuotas de afiliación, 2 personas
$20
Válido hasta 10 de marzo de 2027
Cuotas de afiliación, 3 personas
$30
Válido hasta 10 de marzo de 2027
Cuotas de afiliación, 4 personas
$40
Válido hasta 10 de marzo de 2027
