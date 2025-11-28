Organizado por

Desert Dog Project

Acerca de este evento

Ventas cerradas

DDP Subasta: SPA - 9 Noches de Santa Paws - Día 2

DDP Auction: SPA - 9 Noches de Patas de Santa - Día 2 item
DDP Auction: SPA - 9 Noches de Patas de Santa - Día 2 item
DDP Auction: SPA - 9 Noches de Patas de Santa - Día 2
$150

Puja inicial

🎁Nuestra subasta de 9 Noches de Patas de Santa continúa con el lanzamiento de hoy de una experiencia de spa lujosa 🧖🏻‍♀️🫧💆🏻‍♀️


🧖🏻‍♀️¿Tienes a alguien especial en tu lista de regalos navideños a quien LE ENCANTA ser mimado en el spa? Regala ese regalo Y comparte con ellos que el 100% de las ganancias de su día de relajación salvarán a perros en la lista de eutanasia.


🫶🏻Apreciamos mucho tus donaciones - pero nos encantaría que tengas algo para ti o un ser querido que venga con ellas. 


🫧Nos hemos asociado con Tierra Luna Spa en el impresionante Biltmore para brindarle a un afortunado seguidor una cesta soñada para un día de spa y relajación en casa.


💆🏻‍♀️ESTE PAQUETE DE SPA DE $300 INCLUYE:

  • ﻿﻿Tarjeta de regalo de $250 para Tierra Luna Spa en el emblemático hotel Arizona Biltmore
  • ﻿﻿Bata de spa esponjosa, lo suficientemente acogedora para acurrucarte con tu perro
  • ﻿﻿Sales de baño de lujo para el remojo definitivo en casa


🎁Este regalo es una opción increíble, ya que podrías regalárselo completo a alguien especial o incluso repartir la tarjeta de regalo y la cesta y tachar a dos personas de tu lista! (O... no diremos nada si te quedas con uno para ti 🤫- te mereces también ser mimado 😋)


💻 Haz tu puja aquí y el 100% de los fondos del ganador serán una donación que nos ayuda a rescatar perros en riesgo de la lista de eutanasia, financiar su atención médica y darles las segundas oportunidades que merecen.


¡Muchas gracias a @tierrunaspa y @arizonaniltmorehotel por donar la escapada de hoy y respaldar a los perros detrás de esta recaudación de fondos!


Además, gracias a todos ustedes por apoyarnos de formas creativas en las que podemos recaudar fondos para los perros Y devolverles algo a ustedes. ¡Estamos tan agradecidos con todos ustedes! 🙏🫶🏻


Cada participación nos ayuda a salvar más perros en esta temporada navideña.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!