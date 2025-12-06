Governor Wolf PTA

Organizado por

Governor Wolf PTA

Acerca de este evento

6 de diciembre del 2025: Desayuno con Santa

1920 Butztown Rd

Bethlehem, PA 18017

Adult (PAGAR EN LÍNEA AHORA)
$5
Adult (PAGAR EN EFECTIVO/CHEQUE)
Gratuito

Esta NO es una entrada gratuita. Envíe efectivo/cheque (a nombre de "Governor Wolf PTA") en un sobre para PTA en la carpeta verde de su hijo antes del 4 de diciembre del 2025.

Niño 3-12 años (PAGAR EN LÍNEA AHORA)
$4
Niño 3-12 años (PAGAR EN EFECTIVO/CHEQUE)
Gratuito

Esta NO es una entrada gratuita. Envíe efectivo/cheque (a nombre de "Governor Wolf PTA") en un sobre para PTA en la carpeta verde de su hijo antes del 4 de diciembre de 2025.

Niño 2 y menos
Gratuito

Los niños de 2 años o menos entran gratis.

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