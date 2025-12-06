6 de diciembre del 2025: Desayuno con Santa

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Acerca de este evento
Esta NO es una entrada gratuita. Envíe efectivo/cheque (a nombre de "Governor Wolf PTA") en un sobre para PTA en la carpeta verde de su hijo antes del 4 de diciembre del 2025.
Esta NO es una entrada gratuita. Envíe efectivo/cheque (a nombre de "Governor Wolf PTA") en un sobre para PTA en la carpeta verde de su hijo antes del 4 de diciembre de 2025.
Los niños de 2 años o menos entran gratis.
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