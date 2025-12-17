Tienda del Deep East Texas Nurse Honor Guard.

Camiseta Gildan Soft Style. 100% algodón. Esta camiseta tiene una sensación más suave y más delgada. Disponible en S - XL por $22 y 2X - 4X por $27 (nota el aumento de precio para 2X - 4X). Logo en el lado izquierdo del pecho y logo completo con letras en la parte trasera de la camiseta. Disponible solo en Rojo, Blanco y Azul Marino.