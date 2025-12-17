Tienda del Deep East Texas Nurse Honor Guard.

Ofrecido por
Camiseta Gildan Soft Style. 100% algodón. Esta camiseta tiene una sensación más suave y más delgada. Disponible en S - XL por $20 y 2X - 4X por $25 (nota el aumento de precio para 2X - 4X). Logo completo en el frente de la camiseta solamente. Disponible solo en Rojo, Blanco y Azul Marino.
Gildan Soft Style shirt. 100% cotton. This shirt has a softer, thinner feel. Available in 2X - 5X. Full logo on the front of the shirt only. Available in Red, White, and Navy only.
Camiseta Gildan Soft Style. 100% algodón. Esta camiseta tiene una sensación más suave y más delgada. Disponible en S - XL por $22 y 2X - 4X por $27 (nota el aumento de precio para 2X - 4X). Logo en el lado izquierdo del pecho y logo completo con letras en la parte trasera de la camiseta. Disponible solo en Rojo, Blanco y Azul Marino.
Gildan Soft Style shirt. 100% cotton. This shirt has a softer, thinner feel. Available in 2X - 5X. Logo on the left front chest and full logo with lettering on the back of the shirt. Available in Red, White, and Navy only.
Sudadera Gildan Heavy Blend con logo en el frente solamente. Disponible en Small a 3X. Solo en Rojo, Blanco y Azul Marino. Por favor, tenga en cuenta el aumento de precio para 2X y 3X = $35.00
Gildan Heavy Blend Pullover Sweatshirt with front logo only. Available in 2X and 3X. Red, White, and Navy only.
Gildan Heavy Blend Pullover Sweatshirt with logo on left front chest and full logo with lettering on back. Available in Small to 3X. Red, White, and Navy only. Please note the price increase for 2X and 3X = $37.00
Gildan Heavy Blend Pullover Sweatshirt with logo on left front chest and full logo with lettering on back. Available in 2X and 3X. Red, White, and Navy only.
Sudadera con capucha Gildan Heavy Blend con logo en el frente solamente. Disponible en Small a 3X. Solo en Rojo, Blanco y Azul Marino. Por favor, tenga en cuenta el aumento de precio para 2X y 3X = $40.00
Gildan Heavy Blend Hoodie with front logo only. Available in 2X and 3X. Red, White, and Navy only.
Sudadera con capucha Gildan Heavy Blend con logo en el lado izquierdo del pecho y logo completo con letras en la parte trasera. Disponible en Small a 3X. Solo en Rojo, Blanco y Azul Marino. Por favor, tenga en cuenta el aumento de precio para 2X y 3X = $42.00
Gildan Heavy Blend Hoodie with logo on left front chest and full logo with lettering on back. Available in 2X and 3X. Red, White, and Navy only.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!