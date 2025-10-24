Del Valle High School PTA

Del Valle High School PTA

Membresías de la PTA de la Preparatoria Del Valle

🎓 Membresía de Estudiante / Profesor
$6

Renovación anual el: 1 de julio

Tarifa con descuento para estudiantes actuales de DVHS y miembros del personal.

👨‍👩‍👧 Miembro de la Comunidad / Padre
$8.50

Renovación anual el: 1 de julio

Membresía estándar para padres, tutores o simpatizantes de la comunidad.

👨‍👩‍👧 Community Member
$8.50

Renovación anual el: 1 de julio

Standard membership for parents, guardians, or community supporters.

💛 Apadrinar a un Estudiante o Profesor
$10

Sin expiración

Ayuda a cubrir el costo de la membresía para un estudiante o miembro del personal.

