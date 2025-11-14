DeLand's Got Talent 2026 Formulario de Patrocinio

Organizado por
En este nivel de patrocinio recibirás:
- Exposición en Redes Sociales: Tu logo estará destacado junto a nuestros patrocinadores Rising Star
- Exhibición de Logo en Gran Final: Con nuestros patrocinadores Rising Star
- Acceso VIP: 2 entradas VIP para la gran final
En este nivel de patrocinio recibirás:
- Exhibición de Logo: En nuestras redes sociales y durante las audiciones
- Reconocimiento en Gran Final: Tu logo será incluido en la presentación de diapositivas del evento de gran final
- Acceso VIP: 4 entradas VIP para la gran final
En este nivel de patrocinio recibirás:
- Exhibición de Logo: En nuestras redes sociales y durante las audiciones
- Reconocimiento en Gran Final: Tu logo será incluido en la presentación de diapositivas del evento de gran final
- Acceso VIP: 6 entradas VIP para la gran final
En este nivel de patrocinio recibirás:
- Destaque Mensual en Video: En nuestras plataformas de redes sociales
- Destaque de Logo en Gran Final: Durante el video previo al espectáculo
- Acceso VIP de Lujo: 8 entradas VIP para la gran final
- Reconocimiento en Escenario: Anuncio de patrocinio
En este nivel de patrocinio recibirás:
- Destaque Exclusivo en Video: Tu negocio será resaltado con una aparición en video en nuestras redes sociales
- Visibilidad del Evento: Tu video se reproducirá entre clips de audición para una exposición adicional de la marca
- Presentación en Gran Final: Recibe una aparición en video durante la gran final, pre-show e intermedio
- Experiencia VIP de Primera Clase: 10 entradas para la gran final con asientos reservados de primera clase
- Reconocimiento en Escenario: Anuncio de Patrocinio
- Pase de Bastidores: Conoce a los 10 finalistas principales
- Bolsa de Regalos: Opción de proporcionar material de marketing en bolsas de regalos
