DeLand's Got Talent 2026 Formulario de Patrocinio

En este nivel de patrocinio recibirás:

- Destaque Exclusivo en Video: Tu negocio será resaltado con una aparición en video en nuestras redes sociales

- Visibilidad del Evento: Tu video se reproducirá entre clips de audición para una exposición adicional de la marca

- Presentación en Gran Final: Recibe una aparición en video durante la gran final, pre-show e intermedio

- Experiencia VIP de Primera Clase: 10 entradas para la gran final con asientos reservados de primera clase

- Reconocimiento en Escenario: Anuncio de Patrocinio

- Pase de Bastidores: Conoce a los 10 finalistas principales

- Bolsa de Regalos: Opción de proporcionar material de marketing en bolsas de regalos