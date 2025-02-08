Membresías

Eleanor Roosevelt
$500

Renovación anual el: 1 de enero

Eleanor fue franca, la Primera Dama con mayor tiempo en el cargo, y activa en la política durante toda su vida. Al unirte al nivel de $500 por año, estás ayudando a construir el club a largo plazo.
Madre Jones
$250

Renovación anual el: 1 de enero

Mother Jones fue una destacada organizadora laboral y comunitaria. Al unirte al nivel de $250 por año, estás ayudando a construir y organizar nuestra comunidad en todo el condado de San Diego.

Susan B Anthony
$100

Renovación anual el: 1 de enero

Susan B Anthony se dedicó a la igualdad social y al sufragio femenino. Al unirte al nivel de $100 por año, nos ayudarás con las campañas de registro de votantes y a fomentar una mayor participación electoral.
Harriet Tubman
$50

Renovación anual el: 1 de enero

Harriet Tubman ayudó a liberar esclavos de la esclavitud. Al unirse al nivel de $50 por año, ayudará al club a expandir nuestro trabajo en todo el condado.
Eve
$20

Renovación anual el: 1 de enero

Este es nuestro nivel de membresía de entrada. Hemos mantenido las cuotas anuales de $20 lo más bajas posible para atraer a tantos miembros como podamos.
Amanda Gorman
$15

Renovación anual el: 1 de enero

Amanda Gorman es una millennial, poeta y activista que inspira a millones con sus palabras de esperanza y valentía. Si naciste después de 1980, únete por solo $15.
Malala Yousafzai
$5

Renovación anual el: 1 de enero

Malala Yousafzai, es una activista paquistaní por la educación de las mujeres y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014. Membresía estudiantil para estudiantes a tiempo completo.

