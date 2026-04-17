El Derby Querido de Denver: Reimaginando la Tradición en Apoyo al Bienestar de los Caballos de Carrera

Acerca de este evento
Un bar abierto que incluye un Mint Julep de bienvenida, cerveza, vino, cócteles y un brindis con vino espumoso, aperitivos abundantes, entretenimiento en vivo y acceso a la fiesta más candente del año.
Acceso privado a The Velvet Circle. Un bar abierto con opciones de alta gama, aperitivos elevados, degustación de bourbon VIP experiencial, entretenimiento en vivo y regalo personalizado te esperan.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!