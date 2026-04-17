Kuenning Haven Animal Foundation

Organizado por

Kuenning Haven Animal Foundation

Acerca de este evento

El Derby Querido de Denver: Reimaginando la Tradición en Apoyo al Bienestar de los Caballos de Carrera

1946 E 66th Ave

Denver, CO 80229, USA

Admisión General
$120

Un bar abierto que incluye un Mint Julep de bienvenida, cerveza, vino, cócteles y un brindis con vino espumoso, aperitivos abundantes, entretenimiento en vivo y acceso a la fiesta más candente del año.

Admisión VIP "The Velvet Circle"
$160

Acceso privado a The Velvet Circle. Un bar abierto con opciones de alta gama, aperitivos elevados, degustación de bourbon VIP experiencial, entretenimiento en vivo y regalo personalizado te esperan.

Paga lo que puedas
$25
$20
Paga lo que puedas
$30
Añadir una donación para Kuenning Haven Animal Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!