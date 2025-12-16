Diamante, Inc. DBA Diamante Arts & Cultural Center

Organizado por

Diamante, Inc. DBA Diamante Arts & Cultural Center

Acerca de este evento

<p>Desfile del Día de Reyes/Three Kings' Day Parade</p>

N Academy St

Cary, NC 27513, USA

Grupo representando a un país-cultura
$10

Representa a tu país o grupo de baile cultural y da vida a todo el color, ritmo y vitalidad de tu herencia.

Negocios
$25

Damos la bienvenida a las empresas locales para que participen en el desfile. Trae a tu personal, interactúa con la comunidad.

Auto o camión
$50

Puedes hacer que tu participación en el desfile sea aún más atractiva utilizando un auto o camión para promocionar tu organización o negocio. Se requiere un informe de inspección actual, registro y licencia de conducir válida.

Remolque o carroza
$75

Para una mayor visibilidad e impacto, los participantes pueden traer una carroza o remolque. Se requiere un informe de inspección actual, registro y licencia de conducir válida.

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