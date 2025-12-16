<p>Desfile del Día de Reyes/Three Kings' Day Parade</p>

Acerca de este evento
Representa a tu país o grupo de baile cultural y da vida a todo el color, ritmo y vitalidad de tu herencia.
Damos la bienvenida a las empresas locales para que participen en el desfile. Trae a tu personal, interactúa con la comunidad.
Puedes hacer que tu participación en el desfile sea aún más atractiva utilizando un auto o camión para promocionar tu organización o negocio. Se requiere un informe de inspección actual, registro y licencia de conducir válida.
Para una mayor visibilidad e impacto, los participantes pueden traer una carroza o remolque. Se requiere un informe de inspección actual, registro y licencia de conducir válida.
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