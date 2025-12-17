DFW CYBER LIONS CLUB CARRERA DIVERTIDA VIRTUAL👟

Bienvenido a Miles for Smiles for PlayGrand Adventures 🦁💙

Gracias por unirte a Miles for Smiles, organizado por el DFW Cyber Lions Club.

Fechas del evento

Inicio: lunes a las 12:01 AM

Fin: domingo a las 11:59 PM

Envío final de las inscripciones el lunes al mediodía.

Cómo participar

• Camina, corre o rueda tus millas

• Registra las millas físicas usando nuestro formulario de Google

• Compra millas por $1 cada una si lo deseas

• Participa en retos fotográficos para obtener millas extras

Premios

• Más millas físicas

• Más millas totales

• Sorteo de participación

Los enlaces al formulario de millaje, página de pago y hashtag se enviarán antes de que comience el evento.

Hagamos millas, y hagamos la diferencia.

DFW Cyber Lions Club