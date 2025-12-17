DFW CYBER LIONS CLUB CARRERA DIVERTIDA VIRTUAL👟

Organizado por
Bienvenido a Miles for Smiles for PlayGrand Adventures 🦁💙
Gracias por unirte a Miles for Smiles, organizado por el DFW Cyber Lions Club.
Fechas del evento
Inicio: lunes a las 12:01 AM
Fin: domingo a las 11:59 PM
Envío final de las inscripciones el lunes al mediodía.
Cómo participar
• Camina, corre o rueda tus millas
• Registra las millas físicas usando nuestro formulario de Google
• Compra millas por $1 cada una si lo deseas
• Participa en retos fotográficos para obtener millas extras
Premios
• Más millas físicas
• Más millas totales
• Sorteo de participación
Los enlaces al formulario de millaje, página de pago y hashtag se enviarán antes de que comience el evento.
Hagamos millas, y hagamos la diferencia.
DFW Cyber Lions Club
