dHERby 2026: Una Década de Impacto

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Disfrute de una tarde inolvidable de inspiración, conexión y celebración en dHERby 2026. Su boleto incluye acceso a la experiencia del almuerzo, la subasta silenciosa, la competencia del mejor sombrero, la celebración comunitaria y la experiencia de sanación con cuencos sonoros al cierre del evento.





Venga vestido con su mejor atuendo derby y ayude a celebrar una década de impacto, liderazgo y transformación comunitaria.