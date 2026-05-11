FABRIC, Incorporated

Organizado por

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Acerca de este evento

dHERby 2026: Una Década de Impacto

200 Washington St

Cleveland, MS 38732, USA

Entrada General
$50

Únase a la Celebración

Disfrute de una tarde inolvidable de inspiración, conexión y celebración en dHERby 2026. Su boleto incluye acceso a la experiencia del almuerzo, la subasta silenciosa, la competencia del mejor sombrero, la celebración comunitaria y la experiencia de sanación con cuencos sonoros al cierre del evento.


Venga vestido con su mejor atuendo derby y ayude a celebrar una década de impacto, liderazgo y transformación comunitaria.

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