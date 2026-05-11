dHERby 2026: Una Década de Impacto

Acerca de este evento
Disfrute de una tarde inolvidable de inspiración, conexión y celebración en dHERby 2026. Su boleto incluye acceso a la experiencia del almuerzo, la subasta silenciosa, la competencia del mejor sombrero, la celebración comunitaria y la experiencia de sanación con cuencos sonoros al cierre del evento.
Venga vestido con su mejor atuendo derby y ayude a celebrar una década de impacto, liderazgo y transformación comunitaria.
¿No puede asistir pero aún desea apoyar el camino? Conviértase en un Constructor de Hilos haciendo una contribución que ayude a tejer futuros más fuertes en nuestras comunidades. Cada donación ayuda a continuar el trabajo de educación, bienestar, liderazgo y servicio.
Porque el legado no se construye solo.
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